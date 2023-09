Slitta per le imprese alluvionate il termine di versamento del tributo alla Camera di Commercio

Per le imprese dei territori alluvionati di Forlì-Cesena e Rimini c’è tempo fino al 20 novembre per pagare il diritto annuale, senza sanzioni e interessi.

Informa Roberto Albonetti, segretario generale della Camera di commercio della Romagna: “Comunico a tutte le imprese iscritte al Registro delle imprese al primo maggio 2023 e con sede legale o operativa o unità locali nei territori alluvionati che possono usufruire della sospensione dei termini di versamento dei tributi e, pertanto, pagare il diritto annuale riferito a quest’anno entro il 20 novembre 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi. Questo è quanto emerso dalle interpretazioni sul cosiddetto Decreto alluvione che ci sono state fornite a livello nazionale. Preciso che questa proroga riguarda solo i versamenti del diritto annuale legati alle ordinarie scadenze fiscali che, appunto, sono rinviate al 20 novembre, ma non può essere applicata alle imprese che hanno limiti temporali diversi, come per esempio le nuove imprese che si sono iscritte al registro delle imprese tra aprile e maggio o altri casi particolari. Infine, per quanto riguarda l'ambito territoriale, la proroga può essere applicata alle imprese di tutti i comuni della provincia di Forlì-Cesena mentre per la provincia di Rimini riguarda quelle dei comuni di Casteldelci, Novafeltria, San Leo, Sant’Agata Feltria, Montescudo, come definiti nell’allegato 1 al Decreto alluvioni a cui la proroga dei termini fa riferimento”.

Per maggiori informazioni: dirittoannuale@romagna.camcom.it

Oppure visitare la pagina relativa alle scadenze del diritto annuale sul sito della Camera di commercio della Romagna www.romagna.camcom.it.