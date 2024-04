Soccorsi durante l'alluvione, il prefetto Rinaldo Argentieri ringrazia il Reparto Operativo Aeronavale delle Fiamme Gialle di Rimini

Il prefetto di Forlì-Cesena, Rinaldo Argentieri, ha ricevuto venerdì mattina il comandante del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Rimini, il tenente colonnello Pietro Spanò. Il comandante ha illustrato al Prefetto le funzioni istituzionali del Reparto, che ha competenza sul tratto di costa emiliano-romagnolo con compiti esclusivi di “Sicurezza del Mare”, per la sorveglianza delle frontiere, il mantenimento dell’ordine e sicurezza pubblica ed il contrasto ai traffici illeciti via mare. Sono state inoltre evidenziate le capacità e le potenzialità dei nuovi aeromobili AW169M in dotazione alla Sezione Aerea di Rimini. Il prefetto, al termine della visita, ha manifestato "un sincero apprezzamento per l’eccezionale professionalità del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza, esprimendo particolare ammirazione e riconoscenza per l’importante contributo fornito dagli equipaggi degli elicotteri e dal Nucleo sommozzatori di Rimini nelle operazioni di soccorso e salvataggio della popolazione durante l’alluvione dello scorso anno".