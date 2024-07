Escursioni con perdita di orientamento: doppio intervento di soccorso al Parco Foreste Casentinesi

Doppio intervento per il Soccorso Alpino di Monte Falco che domenica si è divisa tra due zone del comune di Santa Sofia. Il primo intervento si è svolto per ricercare un escursionista con perdita di orientamento lungo il sentiero 8 che da Poggio Scali porta a Castagno d'Andrea (nel comune di San Godenzo, all'interno del Parco Foreste Casentinesi). Una squadra territoriale della stazione monte Falco che si trovava in zona per un addestramento è partita alla ricerca dell'uomo che è stato ritrovato ed accompagnato presso il rifugio la Capanna di Campigna a Santa Sofia.

Anche nel secondo intervento si è trattato di una ricerca, in questo caso di una coppia con perdita di orientamento nella zona diga di Ridracoli a Poggio Prato Vecchio: una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna, nonostante la zona impervia e molto distante dalla partenza dei sentieri, è riuscita ad individuare i dispersi costeggiando il ramo corto della diga. I due escursionisti sono stato individuati ed i tecnici sono in conclusione dell'operazione per riaccompagnarli alla loro auto, anche se ora si trovano in zona sicura.