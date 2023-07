Bambino di appena un anno e mezzo finisce nel fiume Bidente, scatta il soccorso anche con l'elicottero del 118

Tanta paura per un bambino che è finito nell'acqua del fiume Bidente a Santa Sofia. Sul posto, per i soccorsi, data la tenera età del piccolo, appena un anno e mezzo, si è portato anche l'elicottero delle emergenze del 118. Da ricostruire ancora nel dettaglio la dinamica che ha portato intorno alle 10,30 il bimbo a finire in acqua, un punto in cui il fiume è basso e placido, ma ovviamente per un bambino di quell'età anche poche decine di centimetri possono essere fatali se non è sorvegliato a vista. Il piccolo si trovava in un gruppo di centro estivo, quando probabilmente deve essere sfuggito per qualche istante al controllo degli educatori, finendo nel fiume. Subito tirato fuori e allertati i soccorsi, il bambino è stato preso in carico dal personale del 118 giunto sul posto anche con l'elicottero, che è atterrato nell'alveo del fiume. Il piccolo piangeva e risultava reattivo, per cui per fortuna si può parlare di scampato pericolo, almeno per quanto riguarda eventuali gravi conseguenze nell'episodio.