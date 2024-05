Soffre di una grave displasia e dovrà subire un delicato intervento: parte la raccolta fondi per aiutare Irk

Il gruppo "Volontari Canile di Forlì" lancia una raccolta fondi per Irk, giovane pastore tedesco ospite del canile, il quale deve affrontare un delicato intervento. Irk è un bellissimo e giovane pastore tedesco, ospitato al canile comprensoriale forlivese, che purtroppo soffre di una grave displasia che rende necessaria la ricostruzione bilaterale dell’anca. A fine dicembre scorso Irk è stato sottoposto con successo alla ricostruzione dell’anca destra in un centro d’eccellenza di Cremona.

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp

Ora, però, deve affrontare il secondo intervento all’anca sinistra, con appuntamento fissato per lunedì 13 maggio Il gruppo "Volontari Canile di Forlì", che ha supportato Irk in tutto il suo percorso, ha quindi lanciato una raccolta fondi per affrontare le ingenti spese veterinarie dell’intervento. Chi volesse aiutare Irk può farlo attraverso una donazione: (causale “intervento Irk”) IBAN IT28 Y 06230 13226 000057037928 o PayPal - come donazione ad amici - volontari.canilefo@gmail.com