Sofia saluta il Classico con un bel 100: "Serve passione, curiosità e impegno. Ora studi scientifici"

Tra le liceali del Classico che si sono diplomate con il massimo dei voti c'è anche la 19enne Sofia Zoffoli. "Ho appena concluso il lungo e impegnativo percorso di studi liceali - esordisce -. Le caratteristiche che maggiormente apprezzo di me sono il mio senso di responsabilità, la mia determinazione e l'impegno che metto in ciò che faccio. Fin da quando ero bambina ho sempre amato il cinema, che tutt'ora è una mia passione, i libri ed il teatro".

Cosa l'ha portata cinque ani fa a scegliere il Liceo Classico?

"Cinque anni fa ero combattuta fra l'iscrivermi al liceo scientifico o al classico, in quanto ho sempre apprezzato sia le materie di stampo scientifico sia quelle umanistiche. Alla fine i vari open day a cui ho partecipato hanno stimolato la mia curiosità verso le lingue classiche, facendomi intraprendere questo tipo di percorso".

Qual è stato l'insegnamento più importante che ha ricevuto?

"Nel corso dei cinque anni, l'insegnamento più importante che ho acquisito e che mi porterò dietro anche in futuro è quello di lavorare sempre con impegno e costanza, dando, però, il giusto peso ad ogni cosa senza farsi sopraffare dall'ansia qualora le cose non vadano come previsto, perché è normale che talvolta nonostante l'impegno non si riesca a raggiungere il risultato sperato".

Il 100 è il coronamento di un percorso importante. Ha richiesto sacrifici arrivare a questo risultato?

"Arrivare a questo risultato ha richiesto sacrifici in termini di impegno e costanza nello studio, sacrifici che però sono stati ripagati non solo dal risultato in sé ma anche dal bagaglio culturale che ho acquisito".

Come vede la Sofia di cinque anni e quella di adesso?

"La Sofia di cinque anni fa era una ragazza più timida e ansiosa nell'affrontare gli avvenimenti che la vita le presentava. Ad oggi mi vedo una persona matura e con le competenze adeguate per iniziare un nuovo percorso".

Darà seguito al cammino di studi?

"A settembre continuerò il mio cammino di studi, andando però a discostarmi dall'ambito umanistico e indirizzandomi verso un percorso di stampo scientifico".

Se rileggerà sul nostro giornale la nostra intervista di dieci anni, cosa augura alla Sofia del futuro?

"Alla Sofia del futuro auguro di non smettere mai di imparare migliorandosi di giorno in giorno, di essere sempre soddisfatta di se stessa e di continuare a perseguire i suoi sogni con passione, curiosità e impegno".