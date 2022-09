Sole, musica, balli e buon vivo: oltre 200 partecipanti alla prima edizione della Magnalonga Forlivese

Duecentocinquanta partecipanti ed una cinquantina di volontari, tutti con la maglietta personalizzata del Galletto Romagnolo, hanno invaso domenica le stradine del comprensorio pedecollinare per la prima edizione della Magnalonga Forlivese. La partenza è avvenuta dal campo sportivo di Villagrappa, nell'area Parrocchiale sotto l'arco gonfiabile del Comune di Forlì alla presenza dell'assessore allo sport e vice-sindaco Daniele Mezzacapo, che ha ringraziato il Comitato Asi di Forlì-Cesena - Ente di promozione sportiva che insieme alla Villagrappa Asd ha organizzato e gestito l'intera manifestazione con il patrocinio del Comune di Forlì.

La manifestazione si è svolta in una splendida giornata di sole: tra musica, balli, cibo e del buon vino sono state visitate le aziende del territorio di Villagrappa. I partecipanti hanno ringraziato e condiviso ampiamente sui social la giornata chiedendo già per una seconda edizione. "La tradizione e l'attitudine al volontariato della comunità di Villagrappa, nonostante le difficoltà di ripresa post Covid, si è confermata l'arma vincente - spiegano dall'Asi -. Una capacità indiscussa di mettere tutte le professionalità del territorio a servizio degli altri. Non sono mancate coreografie ed elementi di novità e simpatia come il maxi galletto in gommapiuma trasportato lungo una parte di percorso su di un carretto old style attorno al quale si sono fatti selfie e balli romagnoli improvvisati a creare quel clima di allegria ed entusiasmo che sempre dovrebbe contraddistinguere il volontariato".

Dall'Asi "un ringraziamento speciale a tutti i partecipanti e ai volontari della due entità organizzatrici ma anche al al Quartiere 18, al Gruppo degli Alpini di Forlì e ai Circoli, le aziende coinvolte e la parrocchia Santa Maria Maddalena di Villagrappa". Per chi volesse visionare le foto della manifestazione nel giro di qualche giorno sul sito www.asdvillagrappa.it. Per chi invece volesse seguire le altre attività della Villagrappa Asd può scrivere una mail a villagrappa.asd@gmail.com o seguire la pagina Facebook Villagrappa Associazione.

Un momento della Magnalonga