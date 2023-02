Sole e clima gradevole, pienone in centro per la patrona. E la "Piadina della Madonna" va a ruba

Una bellissima giornata di sole ha accompagnato sin dalla prima mattinata di sabato tanti forlivesi in centro storico per il tradizionale saluto alla Madonna del Fuoco. La cattedrale è stata presa d'assalto per assistere alle funzioni religiose, ma anche per una semplice preghiera alla patrona di Forlì. E poi la tradizionale passeggiata tra le bancarelle che hanno animato via Delle Torri, Corso Garibaldi, Piazza Ordelaffi e parte di Piazza Saffi. Tra dolciumi, torrone ed altre lecconerie, l'articolo più ambito è stato ovviamente la "Piadina della Madonna", dolce della tradizione forlivese condito con semi di anice, crema e uvetta secca, che negli ultimi anni ha subìto delle evoluzioni adeguandosi ai tempi.

"Il sole e le temperature gradevoli hanno animato il passeggio - le parole di Luigi Nastuzzi, commerciante cesenate su aree pubbliche e titolare dell'attività ambulante "Zuccherolandia", storica impresa artigiana familiare, iscritta nella Regione Emilia Romagna all'albo delle aziende per la produzione biologica -. Quella di Santa Lucia fu una giornata grigia e fredda, mentre questa volta il meteo è stato dalla nostra parte. La giornata è andata bene, con tanta gente che aveva voglia di girare. E le vendite sono andate molto bene".

Ma qual è la "piadina della Madonna" che va per la maggiore? "Senza alcun dubbio quella tradizionale all'anice, ma anche quelle al marzapane, alla crema e al cioccolato sono molto richieste". Fedeli alla tradizione e alla devota, i forlivesi hanno salutato col sorriso la giornata di festa. Chi ha potuto, ha approfittato del sabato festivo per una sciata in Campigna. In onore della festa patronale della città capoluogo, ogni 2 skipass uno è stato dato in omaggio.

Nella foto uno degli ambulanti della Fiera