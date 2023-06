Solennità del Corpus Domini: torna la processione eucaristica in centro storico

Sarà la messa delle 20.30, presieduta dal vescovo di Forlì-Bertinoro monsignor Livio Corazza, ad avviare, giovedì, in Cattedrale, le celebrazioni per la solennità religiosa del Corpus Domini. Al termine della liturgia eucaristica seguirà la processione per le vie del centro storico. L’ostensorio con il Santissimo Sacramento, tenuto da monsignor Corazza sotto il rituale baldacchino portato dai barellieri dell’Unitalsi, sarà accompagnato da sacerdoti, religiosi e religiose, dai bambini che hanno ricevuto la prima comunione nel corso dell’anno e dai fedeli provenienti da parrocchie, associazioni e movimenti ecclesiali, tutti raccolti attorno al mistero dell’eucaristia.

Il percorso prevede la partenza da piazza San Giovanni Paolo II, il sagrato della Cattedrale, per poi uscire su piazza Ordelaffi e percorrere via delle Torri sino a piazza Saffi, che sarà attraversata in senso antiorario per poi ritornare in Duomo, sempre per via delle Torri. La solennità del Corpus Domini nacque nel 1247 nella diocesi di Liegi, in Belgio, per celebrare la reale presenza di Cristo nell’eucaristia in reazione alle tesi di Berengario di Tours, secondo il quale la figura del Salvatore non era reale, ma solo simbolica. L’introduzione di questa festività nel calendario cristiano la si deve principalmente a suor Giuliana di Cornillon, una monaca agostiniana vissuta nella prima metà del tredicesimo secolo. Nel 1208 ebbe la visione di Cristo stesso, che le chiese di adoperarsi perché venisse istituita la festa del Santissimo Sacramento, per ravvivare la fede dei fedeli e per espiare i peccati commessi contro il sacramento dell’eucaristia. Nel 1264 avvenne il grande miracolo di Bolsena: durante la celebrazione della messa, dall’ostia consacrata caddero alcune gocce di sangue che macchiarono il corporale oggi conservato nel duomo di Orvieto. Papa Urbano IV, sull’onda emotiva del prodigio, fece promulgare la bolla Transiturus de hoc mundo, con la quale istituì la solennità del Corpus Domini come festa di precetto e la estese alla Chiesa universale.

A Forlì, dopo la chiusura del monastero del Corpus Domini, avvenuta nell’ottobre 2021, l’adorazione eucaristica perpetua continua ininterrottamente da 10 anni, giorno e notte, nella cappella di Santa Maria Goretti attigua alla chiesa parrocchiale di Villanova. La solennità del “Corpo di Cristo” è molto seguita anche dagli storici forlivesi. Andrea Bernardi, detto il Novacula, barbiere erudito, nelle sue “Cronache” narra che il 17 giugno 1484 “fu fata per la nostra comunità de forlivio e fu una ecelente e digne cosa”. La festa fu gestita dalle leggendarie confraternite medioevali dei Battuti: ognuna allestì ben quattro carri allegorici, coinvolgendo centinaia di figuranti e migliaia di spettatori. Domenica 11 giugno, con la solennità del Corpus Domini, nella chiesa cristiana si conclude il ciclo delle celebrazioni festive post pasquali.