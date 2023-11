Solidarietà dopo l’alluvione, chitarre e amplificatori in dono agli studenti della scuola dei Romiti

Chitarre e amplificatori in dono agli studenti della scuola media “G. Mercuriale”. Non si ferma la solidarietà dopo l’alluvione di maggio che ha colpito la città e, in particolare, il quartiere Romiti. Nei giorni scorsi una delegazione degli alpini di Fornovo, in provincia di Parma, ha consegnato personalmente gli strumenti e le attrezzature musicali, nelle aule della scuola.

Un gesto di generosità nato dalla collaborazione solidale del corpo degli alpini che nei mesi scorsi sono stati presenti con i propri banchetti durante il mercato settimanale e nei pressi dei supermercati, e dai commercianti di Fornovo che hanno avviato una raccolta fondi all’interno degli esercizi commerciali.

Gli strumenti, destinati ai ragazzi che frequentano l’indirizzo musicale dell’istituto, sono stati acquistati nel negozio “Incensi strumenti musicali” poco distante dalla scuola. La delegazione degli alpini, composta dal capogruppo Gianni Pierotti, Giuseppe Giovanelli, Nicola Bondi e Andrea Orsi, insieme a Mario Bonfiglio, alpino di Bedonia trasferito a Forlì con la famiglia, ha incontrato la dirigente della scuola Daniela Bandini, la vice preside Giorgia Picchi, il coordinatore del comitato di quartiere Stefano Valmori e la presidente dell’associazione genitori Raffaella Racioppo. Nell’occasione la delegazione ha visitato i locali della scuola che si trova in uno dei quartieri più fragellati dall’alluvione.