Solidarietà in musica, artisti e band in concerto all'Arena San Domenico per la Romagna alluvionata

La musica si mobilita in aiuto delle popolazioni colpite dall'alluvione in Romagna, con una raccolta fondi in favore delle scuole musicali alluvionate e con il tour che vede insieme 120 artisti che faranno tappa in varie città a partire da Forlì.

"La musica che gira intorno"

Appuntamento con la "Musica che gira intorno" lunedì 26 giugno alle 20,30 all’Arena San Domenico, la grande musica indipendente e del territorio grazie a Cosascuola. La serata è tata organizzata da Luca Medri, Giordano Sangiorgi e Massimo Zoli. Sul palco saliranno 18 band emergenti che suoneranno cover di musica contemporanea alternate alle esibizioni del corpo di ballo della scuola di New Dance Studio. Il cantautore Omar Pedrini, ex leader dei Timoria e guest della serata, da sempre legato alla Terra di Romagna e presenza fissa al Mei e testimonial del monitoraggio danni del settore musica, presenta il suo nuovo album Diluvio Universale, cantata tra gli "angeli del fango", mentre Lorenzo Baglioni, artista e influencer, porterà le sue canzoni e i suoi dialoghi imperniati sul cambiamento climatico realizzati insieme a Mario Tozzi. Max Monti, tra i più noti dj della Romagna, al successo quest’anno con i 30 anni di Gam Gam rilanciata dalla dj Deborah De Luca, si presenterà coi suoi giovani dj cresciuti alle scuole di Forlì, Rimini e Faenza. Poi toccherà alle 18 band nate e cresciute alla Cosascuola di Forlì. A presentare la serata l'attrice forlivese Francesca Fantini accompagna dal comico Enrico Zambianchi.

I biglietti sono acquistabili presso la segreteria Cosascuola in viale Fratelli Spazzoli 51 dalle ore 14.00 alle ore 19.00 dal lunedì a sabato. Ingresso 15 euro, ridotto 12 euro per chi lo acquista entro sabato 24 giugno, gli under 8 (compresi) entrano gratuitamente. L'intero ricavato sarà gestito dall’Associazione Assonanza delle Scuole di Musica dell’Emilia Romagna e sarà donato alle scuole di musica alluvionate. Per partecipare si consiglia di prenotare tramite e-mail o telefonicamente ai seguenti contatti: info@cosascuola.it o al 3516887816.

Il tour "Romagna di cuore"

Mercoledi 5 luglio, presentato e organizzato da Luana Babini e Maurizio Tassani, partirà sempre a Forlì, all'Arena San Domenico, il tour "Romagna di Cuore" che toccherà le città della Romagna con oltre 120 artisti coinvolti in collaborazione con il Mei e con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna. Tra le date l'11 luglio a Cervia, il 18 luglio a Faenza, il 25 luglio a San Marino e l'1 agosto a Marina di Ravenna. Tutta la Romagna del ballo, dell'intrattenimento, del liscio con tantissimi altri ospiti si unisce per raccogliere fondi per gli alluvionati della Romagna.

La prima tappa a Forlì, presentate da Luana Babini e Maurizio Tassani che si esibiranno anche, vedrà l'esibizione di un ricchissimo parterre di artisti: Roberta Cappelletti, Omat Codazzi & Aurora, Luca Bergamini & Novella, Frank David, Mauro Ferrara e Patrizia Ceccarelli, Sofia & Ale, Roberto Tomasi & Mirna Fox, Renzo Il Roisso e Gianni Drudi, Jacopo Ciani, Sgabanaza e Genio, Drama, Luca Maggiore e Revolution Band, Silvia Ciani, Due Note, Sonia Denis, Paqaule Venditto, Fift Town e Masrko Daza e tanti altri. La seraata viene aperta da Romagna Capitale e chiusa da Romagna Mia mentre al centro della serata Renzo Il Rosso suonerà Il Silenzio facendo scorrere le tragiche immagini dell'alluvione che ha colpito la Romagna per non dimenticare.

L'incasso della serata sarà devoluto interamente agli alluvionati di Forlì donando il ricavato al Comune di Forlì. Per prenotare i posti telefonare a 3481023215 e 3384672368