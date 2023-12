Solidarietà protagonista alla cena natalizia dei club del Forlì Calcio

Si sono ritrovati come ogni Natale i Club del Forlì Calcio che nella giornata di sabato hanno cenato tutti insieme al Circolo Ricreativo Arci di Branzolino per i consueti auguri. Per l'occasione il Club Alberto Calderoni, Il Club Rabbiosi Forlì e il Collettivo Supporters, con il supporto anche della società Forlì Calcio, hanno effettuato una raccolta fondi volontaria che verrà destinata in beneficenza alle associazioni locali, continuando così in questa ormai consolidata tradizione volta ad aiutare le associazioni della città. Sempre presente la bandiera di tutti i tifosi forlivesi, Alberto Calderoni, che insieme a qualche giovane galletto ha idealmente effettuato un passaggio di consegne fra passato e futuro del calcio cittadino a tinte rigorosamente biancorosse.