Solidarietà del Lions Club e del Comune, tanti pacchi natalizi in distribuzione

Proseguono le azioni di solidarietà da parte del mondo associativo forlivese per fronteggiare la crisi causata dal covid-19. Un'importante iniziativa in corso in queste ore è portata avanti dal Lions Club “Giovanni de Medici” che, in collaborazione con il Comune di Forlì, ha organizzato la preparazione e la distribuzione di numerosi pacchi natalizi.

Si tratta di sessanta confezioni che verranno destinate a oltre quaranta famiglie, alcune delle quali particolarmente numerose. Il progetto è stato presentato dal Presidente del club forlivese Leo Gaspari e dal cerimoniere Maurizio Casadei che hanno spiegato le ragioni umanitarie e l'obiettivo concreto del gesto che punta a portare, in occasione delle festività, un momento di sollievo e di vicinanza. I destinatari, la cui identità è ovviamente riservata, sono stati individuati in collaborazione con gli uffici comunali. “Ritengo doveroso sottolineare l'importanza di questo progetto di alto valore civico – afferma l'Assessore al Welfare Rosaria Tassinari – e ringraziare pubblicamente il Lions Club Giovanni de Medici per un gesto che testimonia attenzione, rispetto e senso di responsabilità nei confronti delle situazioni più fragili. Penso che la solidarietà sia una virtù contagiosa e spero che questa iniziativa possa fungere da esempio e innescare ulteriori forme di aiuto e di sostegno. Per le famiglie che riceveranno il pacco sarà certamente un augurio gradito e in grado di portare un pizzico di serenità”.