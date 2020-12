Solidarietà e ricerca contro la leucemia, tornano nelle piazze le stelle di Natale Ail

Da sabato a martedì prossimo 8 dicembre tornano nelle piazze della provincia le Stelle di Natale di Ail (Associazione italiana leucemie, linfomi e mieloma) distribuite dietro una offerta minima di 12 euro. Il ricavato andrà a finanziare gli scopi istituzionali di Ail: ricerca scientifica, sostegno ai medici specialisti, assistenza e cura dei malati e delle loro famiglie.

Anche la sezione provinciale dell’Organizzazione di volontariato fa i conti con l’emergenza Covid 19 garantendo in ogni sua postazione il giusto distanziamento di chi chiederà la pianta, la dotazione di mascherine chirurgiche e FFP2 per i propri volontari e gel igienizzante. Non si ferma, quindi, la grande manifestazione benefica promossa in contemporanea in tutta Italia.

Compatibilmente con le disposizioni delle autorità sanitarie e degli enti pubblici che di volta in volta si susseguono in queste ore i volontari di Ail proporranno le piantine nelle seguenti località: Forlì (piazza Saffi, piazzale Kennedy, sede viale Roma, 88), Megaforli corso della Repubblica e Libreria Ubik Puntadiferro, San Martino in Strada, Capocolle, Santa Maria Nuova, Forlimpopoli, Meldola, Galeata, Castrocaro Terme, Premilcuore, Rocca San Casciano, Cusercoli, Cesena (piazza del Popolo, Centro Montefiore), Longiano, Roncofreddo, Sarsina, Gatteo (chiesa San Lorenzo Martire, chiesa Sant’Angelo in Salute, piazza Vesi), Savignano (chiesa Santa Maria delle Grazie), San Piero in Bagno, Gambettola, Cesenatico.

Da quest’anno Ail Forlì-Cesena, proprio alla luce dell’emergenza sanitaria ma anche per facilitare il gesto di solidarietà dei propri sostenitori, garantisce il servizio di consegna a domicilio delle Stelle aggiungendo all’offerta minima il costo di 3 euro per ogni pianta. Consegna che può essere chiesta anche al domicilio di un amico o di un proprio caro al quale si vuole fare un regalo.

Per informazioni sul servizio e su tutta l’iniziativa solidale è possibile contattare i numeri di telefono 0543 782005, 331 3280989, 331 9385886 o visitare il sito www.ailforlicesena.it