Solidarietà e volontariato: una cena benefica per il reparto Ginecologia del Morgagni-Pierantoni

Sostenere il reparto di Ostetricia e di ginecologia dell’Ospedale di Forlì: è questa la finalità della cena di beneficenza “Universo Donna”, che si terrà venerdì 14 aprile (per partecipare occorre prenotarsi entro il 7 aprile). Il ricavato della serata contribuirà all’acquisto di strumentazioni innovative per la diagnostica di certe patologie o di nuove attrezzature per le nascite. Obiettivo dell’evento è anche quello di informare e sensibilizzare tutte le donne sui servizi presenti nella struttura ospedaliera dell’Ospedale Morgagni–Pierantoni.

L'unità operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale di Forlì è diretta dal 2021 dal dottor Luca Savelli. La struttura si prende carico della donna in gravidanza, dal concepimento al parto, e della prevenzione, diagnosi e trattamento delle patologie femminili all'interno di un percorso assistenziale completo ostetrico-ginecologico. Tra le ultime novità in reparto anche l’apertura di un ambulatorio per le donne che soffrono di endometriosi e l’acquisizione di strumentazioni utili alla diagnosi precoce di tumori femminili.

"L'idea di questo evento di beneficenza - spiega Simona Buda che lo ha pensato e organizzato - nasce in seguito alla mia recente esperienza personale come neo mamma e prima ancora per motivi di salute. Sono entrata in contatto con tutto il personale e gli eccellenti medici del reparto e per questo sono così motivata nel sensibilizzare le altre donne della città riguardo questo servizio, una risorsa preziosa per ognuna di noi”.

Nel corso della cena sono previsti uno spettacolo di cabaret con Andrea Vasumi; l’esibizione della soprano Wilma Vernocchi e l’intrattenimento musicale dei “Due di note“. Sono state organizzate anche un’asta fotografica con Caterina Errani e una lotteria con premi offerti da diverse attività commerciali e imprese, sponsor dell’ evento. Interverranno ilsindaco di Forlì, Gian Luca Zattini e il primario dell'Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia, Savelli. La serata è patrocinata dal Comune di Forlì ed è aperta a tutti. Quota di partecipazione: 45 euro. Per informazioni e prenotazioni: 339.6140900 dalle ore 9 alle ore 19.