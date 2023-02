Solidarietà, i Club del Forlì Calcio sostengono l'associazione "Gli Elefanti"

"Attaccamento al territorio e un aiuto concreto alle associazioni della città". È questo il motto che ormai da anni anima i vari club che seguono le sorti del Forlì Calcio. Nel pomeriggio di martedì infatti i rappresentanti del Club Alberto Calderoni, Club Rabbiosi Forlì, Collettivo Supporters e Club Forza Forlì si sono ritrovati presso l'associazione di volontariato "Gli Elefanti" in via Correcchio a Forlì per la consegna di un computer e materiale didattico volto a sostenere l'associazione che ormai dal lontano 2000 aiuta con attività educative e ricreative bambini e ragazzi e che dal 2009 è centro Dsa (dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia) per bambini dagli 8 ai 17 anni.

Accolti nella struttura dal presidente Massimo Fabbri, dal vicepresidente Gianni Matteucci, dagli educatori e da tutti gli studenti presenti in sede, i tifosi biancorossi hanno potuto consegnare personalmente il materiale didattico acquistato grazie alle donazioni e alla generosità di tanti tifosi. Un piccolo grande gesto quello dei club forlivesi ricambiato dall'associazione con la consegna ad ognuno dei partecipanti della 21esimo edizione del calendario "Un anno d'arte per una vita di solidarietà", un'iniziativa realizzata dall'associazione "Gli Elefanti" e che coinvolge ogni anno dodici artisti fra pittori, fotografi e illustratori di Forlì e dintorni unendo l'arte all'educazione.