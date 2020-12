"Solidarietà in circolo": prosegue la raccolta di beni di prima necessità per le persone in difficoltà

Prosegue anche nel forlivese la campagna “Solidarietà in Circolo”, promossa dal Partito Democratico, per la raccolta di beni di prima necessità che saranno consegnati sul territorio ad associazioni di volontariato che si occuperanno di farli avere a chi ne ha bisogno. Il Pd forlivese si è mobilitato già dal weekend scorso, grazie ai volontari: fino al 20 dicembre sarà possibile conferire in diversi punti di raccolta pasta/riso, olio, passata di pomodoro, verdure in scatola (piselli, fagioli, legumi ed altro), tonno in scatola, zucchero, latte confezionato, panettoni, biscotti, prodotti per l'infanzia, prodotti per l'igiene personale e della casa.

Chi vorrà contribuire potrà consegnare i prodotti alla Federazione del Pd forlivese (viale Matteotti 21/B), venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16.30 alle 18.30; al Circolo Pd Forese (Largo Roccatella, 3) sabato dalle 9.30 alle 12; al Circolo Pd Resistenza Spazzoli (Circolo via Decio Raggi, 26) sabato dalle 10 alle 12 e domenica dalle 9 alle 12; e al Circolo Pd San Martino in Strada, Area Bar Amadori 8viale dell'Appennino 657), sabato e domenica dalle 9 alle 12.