La solidarietà regala pianole e chitarre: un laboratorio musicale tutto nuovo per gli studenti dei Romiti

Il tempo non ferma la solidarietà. Grazie alla donazione dell’associazione “Arance di Natale” di Camisano Vicentino, in provincia di Vicenza, è stato completamente rinnovato il laboratorio musicale della scuola media “G. Mercuriale” nel quartiere Romiti, uno dei più colpiti dagli eventi alluvionali di maggio. Grazie all’impegno e al grande cuore dei camperisti dell’associazione che, attraverso la vendita di arance e marmellate di agrumi, hanno attivato una raccolta fondi, gli studenti della scuola media potranno utilizzare nuove pianole e nuove chitarre.

Una donazione che complessivamente raggiunge i 12mila euro e che ha lo scopo di contribuire in modo concreto ad alleggerire le spese dalle famiglie che ancora devono fare i conti con le conseguenze dell’alluvione. "Il 16 maggio ha travolto tante famiglie delle nostre scuole e da quel momento, grazie alla generosità e alla tenacia di tante persone dal cuore grande, passo dopo passo sono iniziati ad arrivare piccoli e grandi aiuti per supportare le scuole e le famiglie in vista della ripresa scolastica - dice la dirigente scolastica, Daniela Bandini -. Una donazione importante che, unita a tante altre, ha consentito sia il rinnovo del laboratorio di musica della scuola, sia la possibilità per le famiglie di non dover sostenere ulteriori spese per l'acquisto degli strumenti musicali”.

I ragazzi avranno a disposizione l’utilizzo degli strumenti sia per lo studio scolastico, che per quello extra scolastico. “Siamo orgogliosi e grati allo stesso tempo - dice la dirigente - perché l'attenzione e il cuore generoso di queste persone che, con grande impegno e solidarietà, fanno volontariato e sono attenti ai bisogni dei territori colpiti dall’alluvione, ci ha dato la possibilità di alleggerire le famiglie di una spesa necessaria per le materie scolastiche”.