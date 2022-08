Dai cappelletti al ragù di Villa Rotta una generazione donazione all'Hospice di Forlimpopoli

Il grande cuore del Circolo Arci di Villa Rotta per l'associazione Amici dell'Hospice. In occasione della Festa Artusiana, nelle serate del 29, 30 giugno e 1 luglio il circolo ha organizzato le tradizionali Serate del Caplet, in collaborazione con gli organizzatori della Festa dell’Unità di Borgo Sisa e i rappresentanti dell’associazione Arci di Forlì. Grazie a circa 400 persone che nelle tre giornate hanno degustato gli ottimi cappelletti al ragù sono stati destinati 1.600 euro all’Associazione Amici dell’Hospice, per sostenere le attività sanitarie in cure palliative rivolte ai malati inguaribili e alle loro famiglie sia in Hospice che in assistenza domiciliare.

Nei giorni scorsi è avvenuta, all’Hospice di Forlimpopoli, la consegna ufficiale al dottor Marco Maltoni del contributo da parte di Andrea Benvenuti e Mauro Masini, rispettivamente presidente e consigliere del Circolo Arci di Villa Rotta. La solidarietà dei volontari del Circolo ha oramai una storia consolidata nel tempo, con ben 13 edizioni dell’evento benefico “Villa Rotta in festa” e 8 Serate de Caplet, grazie alle quali sono stati donati complessivamente all’associazione Amici dell’Hospice circa 38.200 euro.