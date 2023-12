Solidarietà del Rotary e del Rotaract per gli "Amici dell'Hospice" e i bimbi del reparto di pediatria

Durante le festività natalizie si sono moltiplicate le iniziative benefiche a favore di realtà assistenziali, sanitarie e di altre che aiutano le persone in difficoltà. Solidarietà in azione, infatti, nei giorni scorsi in Piazza Saffi a Forlì con la distribuzione di panettoni Flamigni da parte dei giovani del Rotaract, guidato da Giulio Orioli, il cui ricavato è stato raccolto a favore degli “Amici dell’Hospice”. Durante i giorni dell’iniziativa benefica, al banchetto allestito sotto i portici, sono passati a dare la propria disponibilità anche il direttore dell’Hospice, Marco Maltoni, la presidente del Rotary Club Forlì, Paola Battaglia, numerosi soci e consorti.

Un’altra consegna di solidarietà è avvenuta nel reparto di Pediatria dell’Ospedale Morgagni-Pierantoni, diretto dal dottor Enrico Valletta, grazie ai giovani del Rotaract di Forlì e di Faenza che hanno portato doni natalizi ai bambini ricoverati. Erano presenti oltre alla Presidente del Rotary Club Forlì, Battaglia anche i rappresentanti del Forlì Tre Valli e di Faenza che hanno contribuito all’acquisto dei regali, consegnati alla presenza della dottoressa Benedetta Mainetti. Nei giorni scorsi i giovani del Rotaract hanno fatto la loro serata degli scambi degli auguri all’Osteria Don Abbondio, mentre il Rotary Club Forlì ha svolto la propria conviviale natalizia al Palace Hotel di Milano Marittima e per l’occasione, la Presidente Battaglia ha spillato la nuova socia Giulia Zoffoli.

Il 23 dicembre, poi, la presidente con una delegazione di soci del direttivo e past president ha consegnato ad Alfonsino Badini il riconoscimento rotariano Paul Harris. In occasione del centenario di Maria Callas e dei 60 anni di carriera di Wilma Vernocchi si è tenuta recentemente al Circolo Aurora la conviviale dove la soprano forlivese ha rievocato le tappe della sua carriera e “In Giappone con Maria Callas”, come era evocato nel titolo della serata. Continua anche nei prossimi mesi l’iniziativa di solidarietà alla Mensa Caritas forlivese, dove in alcune domeniche secondo un calendario prestabilito e coordinato dal socio Luca Montali, i rotariani prestano servizio allestendo e servendo il pranzo domenicale con prodotti offerti dalla Pollo del Campo attraverso il socio Guido Sassi.

Fra le varie iniziative di solidarietà vi è stata anche la partecipazione di rotariani forlivesi al concerto natalizio distrettuale in San Petronio a Bologna, diretto dal maestro Paolo Olmi con la Young Musicians European Orchestra, dove sono stati raccolti fondi per aiutare i bambini ucraini colpiti dal dramma della guerra.