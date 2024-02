Solidarietà, si avvicina l'obiettivo per regalare un nuovo mezzo di trasporto per le persone con mobilità ridotta

C’è tempo fino al 18 marzo per sostenere la campagna di crowdfunding “Un’auto per l’inclusione”, lanciata dalla Fondazione Opera Don Pippo per acquistare, grazie alle donazioni, un nuovo mezzo attrezzato necessario a garantire il trasporto di disabili, giovani e anziani e persone con limitata mobilità. Un veicolo che rappresenta una risorsa preziosa per questa realtà, e consente a chiunque di accedere ai servizi necessari e partecipare attivamente alla vita sociale ed economica.

Quando, dopo migliaia di chilometri e servizi garantiti, lo storico Fiat Doblò ha dato segni cedimento, si è reso necessario il suo avvicendamento. La raccolta fondi, avviata sul portale “ideaginger.it”, è partita un mese fa e proseguirà fino al 18 marzo. A metà del percorso l’obiettivo appare sempre più vicino, grazie al sostegno di oltre 150 donatori che attraverso il sito o in maniera diretta presso la struttura situata in via Cerchia hanno voluto dare il proprio contributo. Per quanto vicino, però, il traguardo dei 18.650 euro può essere conquistato solo con il sostegno di tutti. Per questo la Fondazione Opera Don Pippo lancia un nuovo appello a privati cittadini e aziende perché anche una piccola donazione può essere fondamentale.

L'acquisto del nuovo mezzo consentirà di fornire un servizio di trasporto accessibile per le persone con disabilità; migliorare l'accesso ai servizi di salute, istruzione e lavoro per giovani e anziani; promuovere l'inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità; ridurre l'isolamento sociale per le persone anziane. Sostenendo la campagna “Un’auto per l’inclusione”, si contribuisce concretamente a rendere possibili storie di gioia e comunità.

Il link per sostenere la campagna: https://www.ideaginger.it/progetti/un-auto-per-l-inclusione.html