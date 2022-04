Solidarietà: uova di Pasqua donate ai bambini ucraini

Un piccolo gesto di solidarietà per regalare un momento di gioia e golosità ai tanti bambini ucraini fuggiti dal conflitto. Coop Alleanza 3.0 e il Comune di Forlì, nella persona dell’Assessore al welfare Rosaria Tassinari, hanno ricevuto questa mattina in municipio un piccolo gruppo di bambini e bambine ucraine a cui hanno donato un tradizionale uovo pasquale di cioccolata.



Le parole dell’Assessore Tassinari: “la solidarietà è fatta anche di piccoli gesti come questo, che scaldano il cuore e fanno germogliare un sorriso prezioso sui volti dei piccoli profughi. Ringrazio Coop Alleanza per la bella iniziativa e per i valori di pace e accoglienza che ritroviamo nei loro soci.” Per Coop Alleanza 3.0 era presente Giuliana Maltoni.