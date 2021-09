Vaccino anticovid, si comincia con i primi richiami: partono a Forlì le somministrazioni di terze dosi

Al via anche a Forlì la somministrazioni delle prime terze dosi di vaccino anticovid. Nei giorni scorsi sono stati inviati dall'Ausl Romagna i primi sms a pazienti nefrologici e oncoematologici, che rientrano nelle categorie indicate dal ministero della Salute e che vengono contattate direttamente dall’azienda sanitaria. Una volta ricevuto il messaggio il paziente potrà prenotare al Cup, in farmacia, al numero 800.002255 o sul sito www.cupweb.it. Da martedì sono state somministrate all'hub di via Punta di Ferro sono state inoculate 80 terze dosi agli aventi diritto.

Secondo le indicazioni ministeriali, la terza dose di vaccino è prevista infatti in due casi: come dose addizionale per garantire un livello adeguato di risposta immunitaria in quelle persone che, per patologia o per terapia, potrebbero avere una minor risposta immunitaria alle prime due dosi di vaccino e per le quali sono partite le vaccinazioni e convocazioni. Nel secondo caso si parla di dose di richiamo o booster che ha come obiettivo il mantenimento nel tempo di un adeguato livello di risposta immunitaria e dovrebbe essere destinata alle persone a maggior rischio di sviluppare malattia grave per condizioni di fragilità (come i grandi anziani o i soggetti ricoverati nelle Rsa) ed eventualmente agli operatori sanitari a seconda del livello di esposizione al virus.

Lo stesso ministero della Salute ha anche specificato che - ferma restando la priorità del raggiungimento di un'elevata copertura vaccinale con il completamento dei cicli attualmente autorizzati - sarà definita la strategia di somministrazione di una dose di richiamo con vaccino a m-Rna in favore di ulteriori gruppi target, tenendo conto delle evidenze scientifiche e dell’evoluzione dello scenario epidemiologico.

Le convocazioni

Spiega l'Ausl Romagna: "Le attuali evidenze sui vaccini anti Covid-19 in soggetti sottoposti a trapianto di organo solido o con marcata compromissione della risposta immunitaria per cause legate alla patologia di base o a trattamenti farmacologici e che abbiano già completato il ciclo vaccinale primario, mostrano un significativo beneficio, in termini di risposta immunitaria, a seguito della somministrazione di una dose aggiuntiva di vaccino. Si tratta di persone che sono state sottoposte ad un trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva; ad trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l’ospite cronica); che sono in attesa di trapianto d’organo; che sono sottoposte a terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule Car-T); che soffrono di patologie oncologiche o onco-ematologiche in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure; immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.); immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.); che sono sottoposte a dialisi e insufficienza renale cronica grave; - pregressa splenectomia; e che soffrono di sindrome da immunodeficienza acquisita (Aids) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/μl o sulla base di giudizio clinico".