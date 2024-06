Sono oltre 3000 i ragazzi pronti per la Maturità in provincia, la vice presidente: "Un grosso in bocca al lupo"

Su una popolazione studentesca di circa 20mila studenti che frequenta le scuole superiori nel territorio della provincia di Forlì-Cesena da domani, mercoledì 19 giugno, 3.086 ragazzi cominceranno gli scritti dell’esame di maturità. Questi i numeri: negli istituti di Forlì 1148, a Forlimpopoli 141, a Cesena 1445, a Cesenatico 173 e a Savignano 179.

“Mi sento di fare un grande in bocca al lupo alle ragazze e ai ragazzi che da domani sosterranno la maturità nelle scuole della nostra provincia – commenta Valentina Ancarani, vice presidente della Provincia di Forlì-Cesena – affrontando uno dei momenti più importanti della loro vita formativa. Auguro loro di vivere questi giorni con serenità e gioia per portare con sé un bel ricordo di questa esperienza. Nel frattempo come Provincia stiamo lavorando alacremente per predisporre al meglio gli spazi scolastici per la ripresa delle attività scolastiche a settembre, in modo che ogni scuola abbia spazi consoni per svolgere le lezioni".