Ad un anno dall'alluvione, sopralluogo dei geologi nella vallata del Bidente: "Situazione ancora critica e difficile"

Un anno fa le alluvioni che colpirono la Romagna. Venerdì gli esperti dell'Ordine dei Geologi saranno sulle frane e nelle aree colpite dal dissesto idrogeologico, effettuando un sopralluogo nella Vallata del Bidente. Sul posto ci saranno esperti come Alessandro Corsini dell’Università di Modena e Reggio Emilia, Matteo Berti dell’Università di Bologna ed esperti dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po.

"Decine di geologi, insieme ai maggiori esperti nazionali del settore esploreranno una porzione di territorio coinvolto da importanti frane, analizzando, studiando e confrontandosi su una situazione che mai prima di oggi si era verificata - spiega il presidente dell'Ordine dei Geologi dell'Emilia Romagna, Paride Antolini -. L’importanza di questi confronti è fondamentale al fine di elaborare strategie che sappiano affrontare la futura gestione del territorio alla luce dei conclamati cambiamenti climatici. Partiremo alle 9 da Civitella di Romagna e visiteremo la Valle del Bidente con sopralluoghi ad alcune frane per vedere i dissesti idrogeologici che hanno interessato la zona a seguito dell’alluvione del maggio del 2023. La provincia di Forlì-Cesena presenta il valore più alto di aree in frana, con 44,64 chilometri per metro quadro".

"E' stato un anno difficile, un anno molto intenso e impegnativo per noi geologi chiamati ad operare in un territorio devastato, nel maggio del 2023, da eventi idro-meteorologici di eccezionale intensità su un territorio ben più vasto della Romagna, esteso dalla provincia di Reggio-Emilia alla provincia di Rimini, interessando 7 provincie e l’83% della popolazione regionale, con 14 vittime - prosegue Antolini -. Ricordiamo, qualora fosse bisogno, che questi eventi eccezionali del 1-3 maggio e 16-17 maggio, hanno provocato alluvioni estese su oltre 800 chilometri per metro quadrato, con circa 80 esondazioni, isolato città, provocato oltre 79.000 frane, messo in ginocchio imprese ed aziende agricole e oltre 36.000 persone hanno dovuto lasciare la propria casa. Ad un anno di distanza l’incredibile attività e vivacità romagnola si sta adoperando per cercare di uscire da una situazione ancora critica e difficile”.