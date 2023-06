"Sos Romagna" e Poldo and Friends insieme per una raccolta fondi: idropulitrici per le scuole e per chi ne ha bisogno

Un gruppo di privati che desidera aiutare gli abitanti di Forlì e zone limitrofe colpiti dall’alluvione, ha creato un sito “sosromagna.com” con il quale ha attivato una raccolta fondi che farà confluire all’Associazione Poldo and Friends di Forlì. L’Associazione è senza scopo di lucro ed è stata costituita secondo lo statuto, con il fine di raccogliere fondi per finanziare progetti di solidarietà in nome dall’amico Poldo. L’idea è quella di raccogliere somme da devolvere in funzione di progetti mirati, che verranno selezionati in base alle necessità espresse dagli enti preposti al coordinamento delle necessità e delle priorità.

Nell’immediato è stata individuata la necessità di fornire delle idropulitrici che saranno di grande aiuto per riuscire a eliminare il fango da pareti e pavimenti e i primi sostenitori di "Sos Romagna" si sono mossi per devolvere le somme necessarie a mettere in moto questo primo progetto tangibile. Infatti proprio pochi giorni fa, grazie ai fondi raccolti, sono state acquistate dall’Associazione Poldo and Friends 10 idopulitrici professionali di cui 3 sono state donate ai seguenti plessi dell’Istituto Comprensivo numero 5: la scuola dell’infanzia Le Api, la scuola primaria P. Squadrani e la scuola secondaria di primo grado G. Mercuriale del quartiere Romiti.

Le altre 7 sono state consegnate negli altri quartieri maggiormente colpiti dall’alluvione e gestite dai responsabili di quartiere che provvederanno a destinarle in comodato d’uso gratuito ai cittadini che ne hanno necessità. Il primo progetto quindi è concluso e "Sos Romagna" ha già avviato il prossimo. Raccogliere fondi, in collaborazione con Crayola, per andare in aiuto alle scuole più colpite dall’alluvione. I fondi saranno sempre confluiti all’Associazione Poldo and Friends che provvederà ad acquistare e a consegnare alle scuole il materiale necessario per far sì che i bambini possano tornare a scuola con serenità. Non rimane che visitare il sito www.sosromagna.com e donare in maniera semplice, intuitiva e con pochi click.