Scuole superiori, lezioni sospese anche lunedì. "Ma gli istituti possono organizzare didattica a distanza"

Anche lunedì ci sarà la sospensione delle attività didattiche di tutte le scuole superiori, anche se "resta salva l’autonomia di ogni Istituto superiore di organizzare forme alternative di didattica a distanza". Questa la nuova decisione dell'amministrazione comunale di Forlì presa alla luce "del persistere della situazione di forte criticità sotto il profilo della viabilità locale e dell’interruzione di numerose arterie stradali". Una decisione che è stata presa anche per "l'impossibilità di garantire il collegamento con centri minori a causa di vari eventi franosi tutt’ora in corso, e del persistere dell’allerta rossa per criticità idrogeologica nell’alta collina del territorio provinciale".

Così a Forlimpopoli

Scuole superiori aperte a Forlimpopoli. Dopo gli asili nido, le scuole dell'infanzia, le primarie e le secondarie di primo grado, da lunedì nella città artusiano riapriranno anche le secondarie di secondo grado, ovvero il Liceo delle Scienze Umane "V. Carducci" e l'Istituto alberghiero "P. Artusi".