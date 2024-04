Sospetti bocconi avvelenati al parco Luciano Lama: "Si consiglia l’utilizzo della museruola per i cani"

Rinvenuti sospetti bocconi avvelenati al parco Luciano Lama, a Forlimpopoli. L'amministrazione comunale informa che "sono in corso verifiche per accertare la natura dell’episodio", invitando i cittadini "a prestare la massima attenzione". "In particolare, si consiglia l’utilizzo della museruola per i cani, e a tutti i proprietari di altri animali domestici si raccomanda di limitarne per quanto possibile i movimenti", conclude l'informativa pubblicata sulla pagina Facebook del Comune di Forlimpopoli.