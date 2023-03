Il sospetto di una bomba fa evacuare il treno e blocca la circolazione, tutto è partito da una valigetta

Si sono vissute ore di apprensione sabato sera nella stazione ferroviaria di Forlì. Tutto è partito da una valigetta sospetta segnalata da un passeggero del treno regionale veloce Pescara-Milano. Erano circa le 21 quando la valigetta era abbandona e si trovava nella cappelliera di un vagone semi vuoto, questo ha fatto nascere i sospetti.

Il capotreno ha lanciato l'allarme per una sospetta bomba e la Polizia ferroviaria ha fatto fermare il convoglio alla stazione di Forlì, evacuati i passeggeri che sono stati fatti salire su un altro treno. Si sono ovviamente pagati i disagi con i treni bloccati per alcune ore sulla linea Adriatica. E' scattato il protocollo anti-terrorismo, e in stazione sono arrivati agenti di polizia e della Digos, in attesa degli artificieri. Alle 22:25 il via libera al traffico ferroviario dopo i necessari controlli e accertamenti sulla valigetta sospetta.