Sosta gratis in centro dalle 18, continua la promozione. E si punta anche sul bike sharing

La giunta comunale ha deciso di prolungare la promozione della sosta gratuita in centro nelle ore pomeridiane

Sosta gratis in centro dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20 e il sabato dalle 15 alle 20. Con una delibera, la numero 213, la giunta comunale ha deciso di prolungare la promozione fino al 30 novembre. Nel documento viene evidenziato come, a seguito dell'emergenza da covid-19, è stato valutata la proroga della promozione "al fine di adottare misure di sostegno alle attività commerciali ed economiche del Centro Storico in occasione delle riaperture post limitazioni coronavirus subite durante l’inverno e la primavera".

L'amministrazione comunale ha preso atto che "il blocco generalizzato causato dal Coronavirus, nelle sue varie fasi, ha comportato inevitabilmente effetti anche sulla gestione della sosta con la riduzione degli incassi per l’anno 2021 introitati da Forlì Mobilità Integrato, che al momento risultano inferiori alle previsioni a causa del perdurare della crisi pandemica e di cui si darà evidenza in sede di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio".

Viene chiarito che "la proroga dell'iniziativa promozionale della sosta fino al 30 novembre non produce comunque effetti significativi sul bilancio in base a quanto già accertato dalle esperienze degli anni precedenti". Prosegue contemporaneamente l'incentivazione della mobilità sostenibile: fino al 31 dicembre viene incentivato l’uso del bike sharing cittadino, per il quale si prevede di rilasciare abbonamenti gratuiti con durata di 12 mesi a tutti i cittadini che ne facciano richiesta.