Sostegno per il pagamento di affitto e bollette, 121 famiglie ottengono il beneficio

Il Comune di Bertinoro sta procedendo alla liquidazione dei contributi rivolti alle famiglie che hanno partecipato al bando per il sostegno nel pagamento di affitto e utenze. Le domande totali, ammesse, sono 121, a cui il Comune procederà ad erogare risorse per un totale di oltre 67 mila euro. In questo bando, a differenza degli anni passati, era stata aggiunta una ulteriore fascia Isee, allo scopo di ampliare la platea degli aventi diritto ai sostegni economici. Sono 24 i nuclei familiari, nella nuova fascia see (compresa fra 10.992 e 14.657 euro), che hanno fatto richiesta ed ottenuto il contributo. Il contributo medio per chi ha fatto domanda di aiuti per affitto e utenze è di 825 euro, mentre quello per chi ha fatto domanda per le sole utenze di 264 euro.

In questi giorni, inoltre, si sta procedendo con l’assegnazione degli alloggi ERP, ripristinati e consegnati alle famiglie della graduatoria apposita, predisposta secondo i criteri di bisogno. Gli alloggi assegnati sono situati a Bertinoro centro, Fratta terme e Panighina. Alcuni lavori di ripristino si sono prolungati a causa di problemi con le ditte assegnatarie dei lavori da parte di Acer.

“Grazie agli uffici comunali, al loro lavoro puntuale e tempestivo di controllo dei requisiti, quest’anno riusciamo a corrispondere gli aiuti economici con largo anticipo – afferma l’assessora Silvia Federici - Le nostre famiglie possono contare su sostegni economici ulteriori rispetto ad altre misure di sostegno al reddito nazionale e regionale, con il solo requisito dell’ISEE”.

“Abbiamo voluto ampliare la platea prevedendo una fascia di reddito aggiuntiva, portando il limite massimo di ISEE a 14.657 euro – prosegue l’assessora - Ci sembra doveroso andare in aiuto alle persone che hanno subito il peso economico prima della pandemia, poi degli aumenti dei costi di energia e riscaldamento a seguito della guerra e dell’inflazione che ha rincarato i beni di prima necessità. Stiamo procedendo anche con l’assegnazione degli appartamenti ERP agli aventi diritto, abbiamo atteso il ripristino prima della consegna, al momento sono 4 nuclei familiari ad entrare nelle nuove case”.

Gessica Allegni, sindaca di Bertinoro spioega che “il Comune di Bertinoro pone da sempre attenzione alla fasce più fragili e nonostante il particolare periodo di difficoltà di bilancio in cui versano i municipi, abbiamo comunque scelto, in sede di approvazione del bilancio di previsione, di aumentare le risorse comunali per i contributi in ambito sociale e di ampliare la platea di riferimento. Ringrazio gli uffici e l’assessora Federici per la solerzia con cui abbiamo proceduto alla verifica della graduatoria e all’erogazione avvenuta in modo estremamente tempestivo”.