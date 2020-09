Sotto il divano oltre sei etti di marijuana: spacciatore stanato dalla Squadra Mobile

Un soggiorno a dir poco "stupefacente". Aveva scelto il divano per occultare un consistente quantitativo di marijuana. Ma a stanarlo ci hanno pensato gli agenti della Squadra Mobile di Forlì. Nella rete dei detective della Polizia di Stato è finito un forlimpopolese di 20 anni, già noto alle forze dell'ordine. L'arresto è stato effettuato nell'ambito dei servizi antidroga disposti dal questore Lucio Aprile. I poliziotti si sono presentati nell'abitazione del giovane spacciatore praticamente a colpo sicuro. Nel corso della perquisizione hanno rinvenuto e sequestrato 610 grammi di "maria", che erano stati divisi in due involucri. Si trovavano nascosti sotto un divano del soggiorno. Ma la Polizia ha rinvenuto e sequestrato anche materiale per il frazionamento in dosi, un bilancino, e la somma di 150 euro, probabile provento dell’attività di spaccio. Convalidato l’arresto, il giovane si trova ai domiciliari, in attesa del processo.

