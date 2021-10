Sotto la lente la morosità negli alloggi pubblici: "Rispetto della legalità, ma chi ha problemi non ha nulla da temere"

Accanto al programma da circa 19 milioni di euro per le case popolari, il Comune di Forlì sta affrontando il nodo della morosità, che riguarda circa il 12% degli inquilini delle case popolari. Questo, come viene spiegato dal presidente di Acer Forlì-Cesena Giuseppe Tallarico, “è di circa due punti percentuali rispetto alle altre città della Romagna”. L'impatto sul bilancio di Acer è circa 1-1,5 milioni di euro. “Vogliamo capire il perché di questi dati anomali, ci sono stati anche degli incontri tecnici”, spiega il sindaco Gian Luca Zattini.

Il sindaco promette un giro di vite, in quanto il recupero degli alloggi pubblici, spiega il primo cittadino “va col recupero della legalità”. “Per troppo tempo ci sono state persone che pensano 'Non pago, tanto non mi fanno niente'”. Però Zattini precisa che non avranno niente da temere le famiglie che si trovano in “morosità incolpevole” in quanto in reale difficoltà. In questi casi, infatti, i servizi sociali del Comune intervengono anche finanziariamente per non causare un ammanco di bilancio per Acer.

“Non faremo niente contro le famiglie che hanno reale bisogno per rendere più difficile la loro situazione, ma andremo a colpire chi non paga magari per avere qualche soldo in più da spendere in alcolici al bar o alla sala scommesse”, conclude Zattini.