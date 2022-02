Sottopassi ferroviari pericolosi per pedoni e ciclisti, non c'è solo via Bertini: un altro è nel totale degrado

Una mobilità lenta, quella di pedoni e ciclisti, tra la parte nord e la parte sud della città (divise dalla ferrovia), che sia sicura, decorosa e agevole: la questione non riguarda solo il sottopassaggio di via Bertini, su cui si è sollevato il dibattito negli ultimi giorni, con i lavori stradali in corso collegati all'apertura di un nuovo supermercato che si stanno completando a monte e a valle del sottopassaggio senza toccare il punto di maggior pericolo, vale a dire il restringimento della carreggiata sotto il ponte e la presenza di un solo marciapiede. Non è messo meglio il sottopassaggio pedonale (essendoci delle scale non può essere definito sicuramente ciclabile) tra via Isonzo e via Gorizia, nel quartiere San Benedetto.

A fotografare lo stato di degrado del sottopassaggio è l'ex vicesindaco Giancarlo Biserna: "Situazioni così oscene cozzano contro la volontà di qualsiasi progetto di rilancio della citta'. Siamo tra via Isonzo e via Gorizia nel maledetto sottopasso per pedoni e bici. L'ascensore per chi non puo' arrampicarsi, carrozzine comprese, funziona? Boh! Ho paura di verificarlo per non rischiare di restare bloccato tra l'immondizia. E pensare che a metà degli anni '90 raccogliemmo 800 firme per realizzarlo. Ora siamo alla frutta, non serve più così. Va fatto un progetto che elimini la rampa e consenta di transitarvi senza fatica e senza montascale. Anche questo sarebbe rilancio del centro storico e per la mobilità ecologica perché per andare in piazza Saffi si passa anche di qui.

Ho fatto già segnalazioni di questo tipo, ma finora silenzio".

Le principali notizie

LA MAXI VINCITA: GRATTA E VINCE MEZZO MILIONE DI EURO

LA PANDEMIA - OLTRE 7MILA FORLIVESI A CASA COL COVID

LE RESTRIZIONI ANTI-COVID - SUPER GREEN PASS OBBLIGATORIO PER GLI OVER 50

SOTTOPASSI NEL DEGRADO - NON C'E' SOLO QUELLO DI VIA BERTINI TRA I PERICOLOSI

IL SEQUESTRO - CANTIERE ABUSIVO: STAVA SORGENDO UNA CASA COLONICA