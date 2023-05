Sottopasso invaso dall'acqua, persona resta bloccata nell'auto: salvata dai Vigili del Fuoco

Anche Predappio è alle prese con i danni causati dalla forte ondata di maltempo che da lunedì sta interessando la Romagna. A Fiumana i Vigili del Fuoco sono intervenuti mercoledì mattina per soccorrere una persona rimasta bloccata con la sua auto in un sottopasso. La squadra intervenuta tempestivamente ha provveduto ad estrarre la persona rimasta bloccata nell'abitacolo, portandola in salvo. Come a Dovadola, sono numerose le frane che hanno interessato il territorio comunale. Uno degli smottamenti ha provocato la rottura della tubazione principale del gas, con l'erogazione interrotta in tutta Predappio Alta. "Hera è al lavoro per ripristinare al più presto il servizio - comunicano dal Comune -. Per lo stesso motivo è chiuso al transito, in entrambi i sensi di marcia, via circonvallazione dall'altezza del Torrione fino all'incrocio con via Garibaldi". Diverse le problematiche riguardanti l'utenza elettrica. A Tontola la corrente manca dalla nottata tra martedì e mercoledì.

Speciale maltempo

IL PUNTO NEL FORLIVESE - La situazione nel Forlivese: frane, esondazioni e decine di evacuati

QUI MODIGLIANA - La difficilissima situazione: gli aggiornamenti del sindaco Dardi

QUI DOVADOLA - Le frane si portano via strade. Evacuate famiglie

QUI PREDAPPIO - Frana travolge condotta del gas. Persona salvata nel sottopasso

IL TRAFFICO FERROVIARIO - Si fermano i treni