Anche un sottufficiale dell’Aeronautica tra i centisti del 'Baracca': "Ora voglio entrare ad ingegneria aerospaziale"

C'è anche un sottufficiale dell’Aeronautica Militare in servizio al Secondo Gruppo Manutenzioni Autoveicoli di Forlì tra i 'maturi' dell'Istituto Tecnico Aeronautico "Baracca" di Forlì. Si tratta di Giuseppe De Sario, già in possesso di un diploma di perito elettronico. "Ma il desiderio di rimettermi in gioco mi ha spinto a frequentare questo corso serale - racconta -. Alcune mie passioni sono la fotografia, viaggiare e leggere".



Lei ha frequentato il corso serale di "Costruzioni aeronautiche". Come si è trovato?

"Come tutte le scuole, il corso va affrontato con impegno e dedizione. Sicuramente le materie sono tante e mantenere la concentrazione tutte le sere dopo una giornata di lavoro è stato un arduo compito; è stato particolarmente difficile il primo approccio con le materie fino a quel momento sconosciute, come quella di indirizzo, ovvero Costruzione del mezzo aereo. Ma si sono poi rivelate talmente interessanti che è stato facile appassionarmi".

Perché ha scelto questo indirizzo?

"Grazie al percorso formativo che il "Baracca" offriva come piano di studi per il corso serale, ma soprattutto alla passione per l’Aeronautica di cui faccio parte, scegliere questo indirizzo è stato il modo per capire meglio il funzionamento per quanto concerne il volo, e la sua meccanica".

L'esperienza più interessante svolta?

"E' stata il confronto con i professori ed i miei compagni di corso. Ognuno di loro ha aggiunto giorno dopo giorno, o meglio sera dopo sera, qualcosa alla mia crescita come persona e come studente".

Come ha vissuto l'esame di maturità?

"Con un pizzico di ansia, anche se credo sia del tutto naturale. Ho comunque affrontato l’esame di maturità con estrema serenità, poiché il percorso formativo mi ha dato gli strumenti necessari per affrontare le prove di esame".



Si aspettava di diplomarsi col massimo dei voti?

"Diciamo che il mio obiettivo era quello di conoscere materie nuove alle quali mi sono appassionato cercando di fare del mio meglio con serietà ed impegno, trovando anche il modo di far combaciare gli impegni familiari e lavorativi con l’impegno dello studio. C’è stata poi tanta passione fin dal primo giorno, consolidando materie che già conoscevo per i miei studi passati, ed appassionandomi a materie nuove. Questa costanza e perseveranza mi hanno dato la possibilità di raggiungere il massimo dei voti".

E' un risultato per il quale ha dovuto sacrificare qualche hobby?

"Si questo risultato mi ha portato a sacrificare alcune mie passioni, come detto prima, la fotografia e i viaggi, ma l’ho fatto in tutta serenità sapendo che sarebbe stato solo un periodo dedicato a qualcosa di importante".

Proseguirà con gli studi?

"Il mio percorso di studi avrà sicuramente un seguito, affronterò a breve il Tolc per poter entrare ad ingegneria aerospaziale a Forlì, tutto questo per poter approfondire ancor di più il percorso appena concluso, e contribuire a far appassionare i più giovani a questo indirizzo di studi".