Spacca il finestrino e ruba sigarette e un braccialetto, le complici gli fanno da palo: arrestato

Alla vista del passaggio di una pattuglia dell'Arma hanno accelerato il passo. Un atteggiamento che ha insospettito i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Forlì, che si sono subito messi al loro inseguimento. Presto spiegato il motivo di così tanta fretta: pochi minuti prima avevano rubato da un'auto due pacchetti di sigarette ed un braccialetto "Pandora". L'autore materiale del furto è stato riconosciuto in un 23enne napoletano, residente a Forlì, arrestato in flagranza di reato con l'accusa di "furto", mentre due ragazze di Cesena, entrambe ventiduenni, sono state denunciate a piede libero in concorso perchè avrebbero fatto da palo durante il colpo. I fatti si sono consumati nel cuore della nottata tra domenica e lunedì.

Erano circa le 2.30 quando gli uomini dell'Arma, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno intercettato in via Francesco Rossi tre giovani darsi alla fuga, inseguiti e bloccati poco dopo. Durante le fasi del controllo, si è avvicinata una persona che riferiva che il terzetto fermato aveva poco prima rotto il finestrino della propria auto parcheggiata sotto casa. Nella segnalazione ha indicato anche la presenza a terra, di un martello frangi-vetro di colore rosso oltre a 2 pacchetti di sigarette, che erano stati sistemati all’interno del vano portaoggetti della propria macchina.

Il 23enne campano è stato trovato con un braccialetto "Pandora", nonché numerosi frammenti di vetro senza dubbio riconducibili al vetro della vettura precedentemente infranto. Il napoletano, autore materiale del furto, è stato arrestato, mentre le due complici dennciate. Il giudice (pubblico ministero Federica Messina) ha convalidato l'arresto, disponendo l'obbligo di non allontanarsi dalla propria abitazione dalle 19 alle ore 7.