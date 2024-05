Spacca il vetro e ripulisce l'abitacolo: "topo" d'auto in azione nei pressi del Campus

Topi d'auto in azione nei pressi del Campus universitario. A segnalarlo è un lettore di ForlìToday, che racconta la sua disavventura. "Avevo l'auto parcheggiata nei pressi di Piazzale Due Giugno e giovedì mattina me la sono ritrovata con il vetro rotto - esordisce -. Probabilmente il furto si è consumato mercoledì sera". Il malvivente, dopo aver infranto il finestrino lato passeggero, è riuscito a mettere mani a quanto si trovava nell'abitacolo. "C'erano occhiali da sole firmati, un ipad ed anche un zaino da lavoro con una telecamera all'interno". Al momento la vittima non ha ancora sporto denuncia.