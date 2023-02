Spaccata con un blocco di cemento, ma qualcosa non va secondo i piani: il tentato furto provoca danni

Tanti danni e una fuga a mani vuote. Tentato furto nel cuore della nottata tra domenica e lunedì al “Bar Latteria Paola” in via Edoardo Cecere. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Volante del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato di Forlì, un malvivente ha infranto la vetrata d’ingresso con un blocco di cemento. Una volta all’interno ha puntato il registratore di cassa. Ma qualcosa non ha funzionato nel piano, perché ha lasciato il cassetto con i contanti, dileguandosi subito, facendo perdere le proprie tracce.