Auto come ariete, spaccata e tanti danni al negozio di telefonia: i ladri fanno razzia di smartphone

Una manciata di minuti a disposizione per mettere mano sul maggior numero di smartphone possibile e garantirsi una fuga sicura. Spaccata nel cuore della nottata tra domenica e lunedì al punto "Vodafone" di via Decio Raggi, a Forlì. L'ora del colpo è scoccata intorno all'una. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, al vaglio dei Carabinieri, i banditi hanno utilizzato un'auto come ariete per sventare la vetrina. In questo modo hanno avuto vita facile nell'entrare nel punto vendita e arraffare i telefonini che si trovavano in esposizione per la vendita.

Fortunatamente non tanti, in quanto altri modelli si trovavano custoditi in cassaforte al sicuro. Ma per i malviventi non c'era più tempo. Perché da li a poco sarebbero arrivare le "gazzelle" dell'Arma. E così i banditi hanno preso la via della fuga, facendo perdere le loro tracce col favore delle tenebre. Gli uomini dell'Arma sono stati impegnati in un'immediata caccia all'uomo, ma senza esito. I detective hanno proceduto ai rilievi di legge. Un aiuto alle indagini potrebbero arrivare dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Ancora da quantificare il bottino, ma da una prima stima inferiore ai danni provocati alla struttura.