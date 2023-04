Spaccia una dose di hashish ad un coetaneo: denunciato dai Carabinieri

Nel lungo ponte del 25 Aprile, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Forlì sono stati impegnati in una serie di servizi finalizzati a contrastare furti e lo spaccio di droga. Gli uomini dell'Arma sono stati impegnati nell'attività di prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio ed uso di sostanze stupefacenti, specie nei luoghi notoriamente frequentati da giovani assuntori di droghe, individuando e denunciando un giovane forlivese all’autorità giudiziaria per aver ceduto ad un suo coetaneo, a titolo gratuito, una modica quantità di hashish. Quest’ultimo è stato segnalato per “uso personale” alla Prefettura, che avvierà le previste procedure e colloqui con i servizi sociali.