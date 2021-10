Spacciatore caduto con la moto dopo esser fuggito all'alt della Polizia: aveva assunto droghe

Nuovi guai per il tunisino di 43 anni, fermato e denunciato dopo un inseguimento la scorsa settimana dagli agenti della Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato di Forlì con le accuse di resistenza e detenzione a fini di spaccio di stupefacenti. L'extracomunitario, fermato nei pressi di Porta Schiavonia in seguito ad una caduta dalla moto dopo esser fuggito all'alt del personale in divisa è risultato infatti positivo all'uso di droghe.

La violazione penale della guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti è stata contestata all’esito dell’accertamento diagnostico effettuato al Morgagni-Pierantoni, dove l’individuo era trasportato per le cure mediche in conseguenza del sinistro. Dal referto è risultato che al momento dell’incidente aveva assunto diverse tipologie di droghe.