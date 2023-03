Spacciatore tradito dal nervosismo: sorpreso a passeggio per le vie del centro con un 'panetto' di hashish

Passeggiava in centro con mezzo etto di hashish. Un trentacinquenne di origine nord africana è stato denunciato dai militari della Guardia di Finanza di Forlì nel corso di uno dei pattugliamenti in borghese del centro cittadino, ulteriormente intensificati in queste ultime settimane per garantire ancora maggiori condizioni di sicurezza dei cittadini. Gli evidenti segni di nervosismo e di insofferenza mostrati alle prime richieste di spiegazioni hanno indotto i militari ad approfondire i controlli.

E i dubbi sono diventati ancora più forti quando, incalzato da una serie di ulteriori domande, l’uomo - con precedenti di polizia specifici - ha fornito risposte contraddittorie e del tutto inverosimili, tanto da indurre i militari a perquisirlo, trovandolo così in possesso di un "panetto" di hashish del peso di mezzo etto che aveva pensato bene di nascondere sotto la maglia, dietro la schiena.

Per tali ragioni i Finanzieri del Gruppo di Forlì hanno deciso di estendere la perquisizione anche all’abitazione, nel cui garage hanno rinvenuto i resti di alcuni spinelli fumati in precedenza. La droga è stata sequestrata e l’uomo è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Forlì per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, che, nei casi più gravi, prevede la reclusione da sei a venti anni e la multa da 26mila a 260mila euro.

"L’operazione condotta testimonia come resti sempre alta l’attenzione e continuo l’impegno del Corpo nella lotta al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, a tutela della legalità e della sicurezza degli stessi cittadini", informano da Piazza Dante.