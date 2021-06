Spaccio di cocaina, i pedinamenti della squadra mobile portano ad un arresto

Colpo inferto allo spaccio di droga cittadino da parte della Polizia di Stato. Nella tarda serata di mercoledì, la Squadra Mobile della Questura ha arrestato un cittadino italiano, e denunciato altri tre stranieri per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in

particolare di cocaina. Nell'ambito di servizi specifici di contrasto alla diffusione di stupefacenti disposti dal Questore Lucio Aprile, i poliziotti hanno appreso che in un appartamento in zona Ronco c'era un via vai sospetto che poteva far pensare ad un giro di spaccio di stupefacenti. Sono stati quindi predisposti dei pedinamenti che hanno consentito di seguire una persona che era uscita dall'appartamento a bordo di un'auto e si dirigeva verso il centro cittadino. Le operazioni sono proseguite ed è stato notato che il conducente dell'auto aveva ceduto un piccolo involucro ad un uomo che gli corrispondeva una banconota da 50 euro. I due si sono separati e sono stati prontamente bloccati dagli investigatori: all'acquirente è stata trovata una dose singola di "cocaina" che teneva nascosta dentro il calzino, mentre il pusher è stato trovato in possesso della banconota ricevuta ed è stato condotto in Questura per accertamenti.

Le operazioni sono proseguite anche presso l'abitazione già attenzionata dove è stata effettuata un'accurata perquisizione, anche con l'ausilio di unità cinofile antidroga. Nell'appartamento, occupato anche da altri tre giovani stranieri, già noti alle forze dell'ordine, sono stati rinvenuti, occultati in un ripostiglio, altri 13 involucri di cocaina, per un peso di oltre 20 grammi, 6 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Il primo soggetto è stato arrestato su disposizione del pm Laura Brunelli. E' stata disposta la misura cautelare dell'obbligo di presentazione in Questura. Gli altri tre stranieri sono stati denunciati in stato di libertà. L'acquirente, invece, è stato segnalato alla locale Prefettura come consumatore.