Spaccio di eroina ed hashish: coppia di conviventi nella rete dei Carabinieri

Coppia di conviventi nella rete dei Carabinieri della Compagnia di Forlì per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di una nigeriana di 44 anni e di un coetaneo veronese, entrambi già noti alle forze dell'ordine per precedenti specifici, assicurati alla giustizia dopo esser stati sorpresi con diversi dosi di eroina ed hashish già frazionate e pronte per lo spaccio. L'arresto è stato eseguito sabato scorso nell'ambito di un'attività antidroga.

Gli uomini dell'Arma della Sezione Operativa, in abiti civili, hanno sorpreso la coppia accedere in un condominio dove vi risiedono due persone già note alle forze dell'ordine. Ipotizzando un’attività di cessione di stupefacenti, i militari si sono appostati, appurando la consegna di un involucro in cellophane contenente dell'hashish. Alla vista degli uomini dell'Arma gli acquirenti hanno aggredito i militari stessi per eludere il controllo. I due soggetti sono stati trovati in possesso della dose poco prima acquistata e ceduta dal Veronese che, nel frattempo si era allontanato in direzione della propria abitazione.

Il 44enne è stato fermato poco più avanti prima che rincasasse, dove ad attenderlo vi era la convivente già arrestata più volte per simili precedenti. La perquisizione ha consentito di recuperare altra droga e tutto il materiale necessario al confezionamento. Accompagnati negli Uffici del comando provinciale di Forlì, tutti e quattro sono sottoposti ai rilievi foto dattiloscopici.

Gli acquirenti sono stati denunciati a piede libero per resistenza al pubblico ufficiale. Processati per direttissima, il giudice (pubblico Fabio Magnolo) ha convalidato l'arresto, disponendo l’obbligo di firma e dimora con permanenza notturna nel Comune di Forlì per la donna, mentre per il convivente nel Comune di Santarcangelo di Romagna dove risiede.