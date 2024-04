Dal Forlivese al Faentino per una trasferta "stupefacente": oltre 200 grammi di hashish in auto, arrestati

Dal territorio forlivese a quello faentino per spacciare hashish. Nella rete degli agenti del Commissariato di Polizia di Faenza sono finiti due giovani africani, rispettivamente di 20 e 24 anni, entrambi in regola col permesso di soggiorno. L'arresto risale a sabato scorso: tutto ha avuto inizio quando una Volante del Commissariato manfredo ha notato nei pressi di uno dei principali parchi di Faenza dei movimenti sospetti di un'auto. Una volta fermati gli occupanti della vettura si sono mostrati particolarmente nervosi, cosa che ha indotto gli agenti ad approfondire il controllo sia dei soggetti sia del veicolo, dal cui abitacolo proveniva un tipico odore riconducibile a sostanza stupefacente.

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp

Agli agenti non è sfuggito che i due, durante il controllo, avevano tentato di scambiarsi un pacchetto di sigarette. L’immediata attività investigativa ha consentito di verificare che, all’interno del pacchetto, erano occultate sei dosi di hashish. Gli ulteriori accertamenti hanno consentito di appurare che sotto il sedile del passeggero era stata collocata una busta di plastica con all’interno due panetti di hashish, avvolti da pellicola trasparente, per un peso di circa 200 grammi. Le successive attività di perquisizione effettuate da personale delle volanti e dell’Ufficio Anticrimine del Commissariato di Faenza hanno consentito di rinvenire, nell’abitazione di uno dei due, altri 100 grammi di hashish.

I due stranieri sono stati arrestati per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso e, su disposizione della magistratura, sono stati posti agli arresti domiciliari, in attesa della successiva udienza in cui il giudice ha convalidato le misure pre-cautelari, nel contempo applicando nei confronti dei due uomini le misure cautelari dell’obbligo di dimora nel comune di Forlì e la permanenza domiciliare dalle 20 alle 7. La posizione dei due arrestati sarà, inoltre, oggetto di valutazione anche sotto il profilo amministrativo finalizzato all’emanazione della misura di prevenzione personale del foglio di via obbligatorio.