Lotta allo spaccio, trovata cocaina e marijuana in centro: due giovani nella rete della Squadra Mobile

Altre due operazioni antidroga svolte dalla Polizia di Stato che hanno portato a due denunce all’autorità giudiziaria di due giovani trovati in possesso di cocaina e marijuana. Nell’ambito dell’intensificazione dei dispositivi di controllo del territorio e di prevenzione dei furti, anche a seguito delle segnalazioni di cittadini del centro, è stato effettuato un blitz in prossimità di un bar, già finito nel mirino degli investigatori.

I poliziotti della Squadra Mobile stavano seguendo un cittadino straniero e lo hanno visto entrare in un bar. Dopo una decina di minuti lo stesso ne è uscito, guardandosi intorno con circospezione, per poi allontanarsi a piedi. Al momento del controllo l’uomo ha mostrato subito nervosismo, cercando di nascondere ai poliziotti la disponibilità di un’autovettura. Così gli agenti, dopo aver trovato la chiave dell’auto, hanno effettuato una perquisizione all’interno della vettura trovando 14 involucri di cocaina, pronti per essere “spacciati”. L’uomo aveva anche diverse banconote che sono state sequestrate.

Altro giovane denunciato

Durante un altro servizio antidroga, invece, è stato fermato un giovane. Questi ha ammesso di aver un po' di stupefacente in casa, custodito in un barattolo. I poliziotti sono andati a casa ma, oltre al barattolo che conteneva circa 6 grammi di marijuana, hanno approfondito le verifiche in altri ambienti rinvenendo, in un capanno, una serra artigianale per la produzione di “droga”, sei piante di marijuana per un peso di oltre un chilo. Entrambi i giovani, incensurati, sono stati denunciati all’autorità giudiziaria. I controlli, viene illustrato, "si inseriscono nel dispositivo messo in atto dalla Questura per salvaguardare le condizioni di decoro e vivibilità dei parchi frequentati da famiglie con bambini, anche a seguito di segnalazioni dei cittadini".