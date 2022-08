Trovati con un chilo di cocaina pura, avrebbero guadagnato 100mila euro: arrestati la vigilia di Ferragosto

E' di due arresti il bilancio di un'operazione antidroga svolta dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Forlì. Nella rete degli uomini dell'Arma sono finiti due giovani stranieri, che dovranno rispondere di "detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti" in concorso. Con l'approssimarsi del Ferragosto, i militari hanno monitorato li spostamenti dei consumatori di stupefacenti, già ben noti alle forze dell’ordine,

Domenica pomeriggio i Carabinieri hanno individuato due giovani di origini straniere, trovati in possesso con oltre un chilogrammo di

cocaina pura, per un valore commerciale al minuto di circa 100mila euro. Per i detective la droga sequestrata era destinata al mercato forlivese. Nel corso dell'indagine, i militari hanno documentato l'illecita attività svolta dai due stranieri, poi perquisiti nelle rispettive abitazioni. Il gip ha convalidato gli arresti: i due si trovano in carcere a disposizione del pubblico ministero Federica Messina.