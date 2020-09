Spalleggiati dal pitbull sfogano la loro rabbia contro l'auto di un uomo, denunciata la giovane coppia

La Polizia di Stato ha denunciato alla Procura di Forlì una coppia di giovani residenti in città, lui 29enne, lei 25enne, per i reati di minaccia (entrambi) e solo il ragazzo anche per danneggiamento. L’episodio nasce da una lite in strada nella zona dei Romiti tra il genitore di un minore al quale era stato sottratto il casco da moto e la coppia di giovani, ai quali l’uomo aveva chiesto se avessero visto qualcosa circa il furto che gli aveva riferito il figlio.

Durante il loro incontro la discussione è degenerata in qualche scambio di parole di troppo, tanto che il genitore è sceso dal veicolo per chiedere spiegazioni, avendo ricevuto inaspettatamente degli insulti senza alcuna plausibile ragione. Il giovane lo ha quindi pesantemente minacciato e aggredito, costringendolo a rientrare nell’abitacolo, spalleggiato dalla sua ragazza che gli ha aizzato contro il cane razza pitbull che aveva con sé. L'aggredito ha anche raccontato che in quel momento sono improvvisamente arrivati alcuni giovani a lui sconosciuti i quali, probabilmente a causa di un precedente screzio, hanno aggredito il giovane lasciandolo a terra dopo averlo colpito più volte, per poi fuggire. Quando si è rialzato, il 29enne ha sfogato la sua rabbia contro l'auto del 'rivale', rompendogli il parabrezza.

Contestualmente ai fatti è arrivata una segnalazione al 112 da parte di un residente, che ha segnalato la presenza di una coppia che stava sbraitando in strada; lui li aveva richiamati, e per tutta risposta il ragazzo aveva spaccato lo specchietto di un’auto parcheggiata in strada. Sul posto è intervenuta una pattuglia delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura che ha identificato i due giovani, nei cui confronti quindi è stata inoltrata una denuncia in Procura per minacce e danneggiamento.