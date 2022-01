Dieci anni fa iniziava lo storico "nevone" rimasto nella memoria di tutti: quei dodici giorni di Romagna siberiana

Chissà con che spirito il forlivese provato da due anni di epidemia da covid-19 affronterebbe oggi la prova del "nevone". Sembra ieri, eppure è trascorsa una decade dall'apocalisse bianca, con la Romagna ovattata da cima a fondo da milioni di metri cubi di neve caduti a ritmo quasi quotidiano per due settimane. Coniando i termini entrati di prepotenza nel nostro vocabolario dal marzo del 2020, avremmo parlato anche allora di "Romagna in lockdown" o cose simili. Il fenomeno di dieci anni fa invece prese un altro nome, direttamente mutuato dal dialetto ma anche dal un riferimento celebre, il "Nivoun" del febbraio 1929 immortalato da Federico Fellini. Per tutti i romagnoli negli ultimi dieci anni non è stata una qualsiasi nevicata, ma appunto semplicemente il "nevone".

Una prova senza precedenti, almeno fino allo sconvolgente coronavirus, che è entrata di diritto nella storia della nostra terra e che venne superata con tenacia e nervi saldi nonostante le molteplici difficoltà del caso. Furono giorni intensi anche per chi, dietro un monitor, era impegnato costantemente a tenere informata la popolazione, unendosi indirettamente all'esercito di volontari e professionisti schierati contro il muro bianco. Ed ecco quindi il "nevone" visto con gli occhi incantanti, ricchi di stupore e felici dai bambini, il "nevone" pianto da chi ha dovuto fare i conti con danni e momenti di sconforto.

L'evento meteo

Fu l'ultimo dei tre giorni della merla, il 31 gennaio, a vedere i primi timidi fiocchi di neve. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna aveva annunciato nevicate importanti in arrivo, ma il viaggio del "nevone" era partito alcuni giorni prima dalla Mongolia, innescato da una congiunzione atmosferica molto particolare, tipica delle ondate di freddo molto severe in Europa e sul bacino del Mediterraneo: la congiunzione dell'alta pressione delle Azzorre con l'anticiclone russo, che ha favorito così la discesa dell'aria fredda nelle nostre latitudini. Quella che comunemente è conosciuta come 'Buriana'.

Era il primo febbraio quando Forlì assunse le sembianze di una località montana, con temperature in picchiata al di sotto dello zero. Scrivevamo quel giorno su ForlìToday: "E' una nevicata dalle proporzioni storiche quella che si abbattuta su Forlì. Il manto bianco ha infatti raggiunto una coltre di ben 80 centimetri". Ma era solo l'inizio." La dimensione del fenomeno meteorologico non era prevedibile con quella intensità e anche le previsioni non lasciavano pensare ad una cosa del genere, soprattutto nei primissimi giorni - racconta l'allora sindaco di Forlì, Roberto Balzani -. La gestione fu particolarmente difficile, perchè la macchina preventiva del Comune ed i mezzi a disposizione erano tarati su fenomeni atmosferici che si erano avuti negli anni precedenti

La prima nevicata, ricorda Pierluigi Randi, tecnico meteorologo certificato e meteorologo Ampro (Associazione meteo professionisti), "fu causata dall’arrivo, dal nord atlantico, di un’onda depressionaria a tutte le quote che fu inglobata nella più ampia circolazione “siberiana” prima della completa chiusura della porta atlantica. Essa si portò sul Mediterraneo centrale, ma ebbe un’evoluzione più lenta del previsto per il blocco operato dalle gelide masse d’aria già presenti sui Balcani con pressione al suolo assai elevata. Questa lentezza provocò una maggiore insistenza sulla regione sia del fronte perturbato vero e proprio, sia dell’effetto stau appenninico, ed ecco quindi che le nevicate furono assai più copiose, specie in prossimità dei rilievi". Da li in avanti la neve imperversò anche nei giorni successivi, in particolare nelle giornate del 4 e 5 febbraio e quelle dal 10 al 12. Un evento che presentava analogie con quello del febbraio 1956, anche se allora le temperature minime assolute furono molto più basse a fronte di nevicate però meno abbondanti. Totale accumulo: dai 158 centimetri di Forlì ai 3 metri delle alte colline.

Gli sforzi messi in campo

Di quei giorni, rimembra l'ex presidente della Provincia Massimo Bulbi in un'intervista dedicata al decennale del nevone, "quello che mi colpì fu la grande coesione tra tutte le istituzioni, Provincia e Comuni, mondo del volontariato e forze di polizia e la vicinanza straordinaria dell'allora presidente della Regione Vasco Errani, che partecipava alle riunioni che si svolgevano al Cup, il Centro unificato della Protezione Civile della Provincia di Forlì-Cesena in via Cadore. Sono stati momenti duri. C'era la paura di non farcela nonostante l'impegno delle forze messe in campo. Alla fine ce l'abbiamo fatta". Spulciando nelle cronache di quel bianco febbraio emerge lo spirito di unione e compattezza, con un reclutamento straordinario di volontari per pulire e alleggerire il carico di neve dai marciapiedi e non solo. Tra i volontari c'erano molti ragazzi degli scout, che hanno lavorato in piccole squadre coordinate da assistenti civici.

“I forlivesi stanno dimostrando grande forza, reagendo con tenacia e grinta ad una situazione eccezionale - dichiarava l'allora sindaco Balzani -. I volontari che si sono presentanti al punto di coordinamento in via delle Torri 13 risultano ad già diverse centinaia, molti dei quali hanno fatto più turni e sono stati operativi tutti i giorni. A questi si aggiungono le tantissime persone che stanno operando come volontari nel territorio". Per l'emergenza neve e ghiaccio vennero mobilitati anche uomini e mezzi dell’Esercito e dell'Aeronautica Militare, con l'impiego dei soldati del Secondo Gruppo Manutenzione Autoveicoli e del 66esimo Reggimento Fanteria Aeromobile "Trieste" in interventi di soccorso nelle frazioni isolate dalle copiose precipitazioni.

In questi giorni di confusione e disagi, c'era anche chi non ha avuto il tempo quasi neppure per dormire. Erano gli operatori che con i propri mezzi, su incarico del “Global Service”, spazzavano le strade del forlivese, trasformate dalla tormenta in autentiche piste da pattinaggio. Migliaia di chilometri di strade ripulite dalla neve, benchè fra tante polemiche e quesiti di cittadini infuriati per la non tempestiva rimozione del manto bianco.

Il bianco "lockdown"

Non era solamente la neve ad impressionare, ma anche gli scenari che si vennero a creare. Faceva un certo effetto andare al supermercato e trovare gli scaffali vuoti. L'abbondante nevicata aveva creato problemi di rifornimento, che vennero compensati non appena le precipitazioni concedevano una tregua. E poi c'era la caccia alle catene per l’auto, alle pale e al sale da spargere a terra. Una ricerca tutt'altro che facile, perchè le ferramenta facevano ben presto ad esaurire badili e sale. Molti condomini si organizzarono contattando imprese per rimuovere la coltre bianca, a volte anche con l’uso di bobcat. Un'altra emergenza era quella dei senzatetto.

Sotto la tormenta alcuni clochard appiccarono un piccolo fuocherello nei pressi di San Mercuriale per sconfiggere il freddo. Per aiutare chi non aveva un tetto era stato allestito ul centro di accoglienza a San Mercuriale. "E' già un miracolo che non siano morti", ha esclamato Bulbi nel suo ricordo. Furono centinaia gli interventi al pronto soccorso. Alla fine la neve presentò la conta dei danni, milionari. Numerosi i crolli come ad esempio quello della copertura metallica della tribuna principale dello stadio.

Chi l'ha vissuto conserva il suo personale ricordo del nevone. Un fenomeno meteorologico unico nel suo genere, capace di accendere diverse correnti di pensiero tra chi privilegia l’aspetto naturale e poetico dell’evento, e chi dà maggiore importanza all’aspetto pratico della vita di tutti i giorni. Un fatto è certo: furono due settimane indimenticabili e che rimarranno nella storia della nostra Romagna.